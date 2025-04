Zaradi Frančiškove smrti danes ne bo nogometa

Štiri tekme italijanskega nogometnega prvenstva Serie A, ki so bile na sporedu danes, so po smrti papeža Frančiška prestavljene na poznejši datum, so sporočili iz vodstva italijanske lige. Papež Frančišek, tudi navdušen nogometni navijač, je umrl na velikonočni ponedeljek v 89. letu starosti, so sporočili iz Vatikana.

Nogometaši bodo tekmo Udineseja v Torinu, gostovanje Fiorentine pri Cagliariju, tekma Genove proti Laziu in Juventusovo gostovanje v Parmi odigrali na drug datum, za zdaj še ni znano, kdaj jih bodo nadomestili. Tekme se bodo morale ujemati z natrpanim zaključkom sezone, ki se lahko križa s polfinalom lige prvakov.

Liga Serie A je preložila tudi tekme v svoji mladinski ligi. Italijanska nogometna zveza FIGC pa je sporočila, da bodo vse današnje tekme tako profesionalnega kot amaterskega nogometa prestavljene na poznejši datum. Zveza FIGC je papeža pozdravila kot »zgled krščanske dobrodelnosti in dostojanstva v trpljenju, ki je vedno blizu svetu nogometa«.