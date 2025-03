Pri Cheerdance Milleniumu mlade uvajajo v trenerstvo

Pred 22 leti se je na Tržaškem rodilo društvo, ki se je ukvarjalo s povsem novo panogo, cheerleadingom, in bilo sploh prvo v Italiji, ki je gojilo ta šport. Pogovorili smo se z zdajšnjo predsednico društva Cheerdance Millenium Jasno Kneipp, ki ga vodi že več let, vanj pa je vključena vse od njegovega nastanka.

Kakšno je »zdravstveno stanje« društva Cheerdance Millenium?

Zelo dobro. Iz leta v leto rastemo in imamo vedno več vpisanih ter podmladka. Upamo, da bomo nadaljevali v tej smeri.

Koliko članov oziroma športnikov šteje?

Nismo še dosegli čiste stotice, imamo nekaj manj članov. Tekmovalk je okrog 50, imamo še malčke pri osnovni motoriki, ostali člani pa so še kakšni starši in odborniki.

Trenirate v večnamenskem prostoru na Opčinah, ...

Tam vadita otroška skupina in Gibeceda. Mladinska in članska pa trenirata v mali telovadnici na Pikelcu in v telovadnici na Kontovelu.

Vam ti prostori zadostujejo?

Prostor je vse večji problem. Čakamo, da bo kdo zmagal na lotu in zgradil telovadnico za nas (smeh). Nekatere ekipe bi potrebovale še več treningov, vsako leto imamo težave, da uskladimo urnike. Imamo tudi vedno več opreme, za to se zahvaljujem staršem, predvsem dvema odbornikoma, ki nam pomagajo pri prevažanju. Z društvi, pri katerih treniramo, dobro sodelujemo.

Kdo so vaši trenerji?

Za Gibecedo Kristina Žerjal in Sara Žerjal, pomočnice pa so Lara Rebula, Irena Purič, Petra Sosič in Deva Mahnič. Otroško cheerleading skupino Shades trenirajo Petra Santinato, Alessia Felician in Gaja Rebula, mladinsko skupino Stardust Stephanie Furlan in Sara Žerjal, člansko Thrills pa jaz in Katerina Iscra. Gimnastiko vodi Borut Gregorič iz koprskega društva Salto, pomagajo pa mu Sara in Kristina Žerjal ter Jana Škerk.

Kadre potemtakem uspete črpati iz domačih krogov.

V glavnem je tako. Pred leti so prihajali iz tujine, predvsem iz Slovenije, kjer je bil cheerleading bolj razvit. Uspelo nam je kar nekaj naših deklet obdržati v društvu, nekatere so se odločile, da gredo v trenersko pot. Zdaj delamo tudi na mladih, kajti najmlajše pomočnice so stare 15 in 16 let in jih začenjamo že zdaj uvajati v trenerstvo.