Pri SloVolleyu samo igralci Olympie in Sloge Tabor

Slika slovenskih odbojkarskih ekip, ki bodo nastopale v prihajajoči sezoni 23/24 v deželnih ligah, se je vendarle razjasnila.

Včeraj so predstavniki klubov, ki bodo imeli svoje članske ekipe v C- in D-ligi, sporočili, kdo bo kje igral. V C-ligi torej ostaja SloVolley (pod šifro Olympie) in Soča, v D-ligi pa bo igrala pomlajena ekipa Sloge Tabor.

SloVolley, kot so tudi zapisali v sporočilu za javnost, bodo v prihodnji sezoni sestavljali izključno igralci Olympie in Sloge Tabor. Ekipa ne bo odraz vseh slovenskih klubov, ki nastopajo v deželnih ligah, kot so mnogi pričakovali. Sestavo ekipe in celotno režijo ekipe sta letos prevzeli izključno Olympia in Sloga Tabor. Trener bo Ambrož Peterlin, ki je bil lani pomočnik Lorisa Maniaja.

Samostojno pot v moški C-ligi pa bo nadaljevala Soča. Ogrodje ekipe, ki jo bo vodil potrjeni trener Lucio Battisti, bodo sestavljali mladi igralci under 19. Eden glavnih ciljev društva ostaja namreč tehnična rast mlajših igralcev. Pri društvu verjamejo, da bodo mlajši z rednimi treningi lahko letos še bolj suvereno igrali v deželni ligi.

Predsednik Soče Igor Tomsič je potrdil, da igralcev - vključno z Nikolajem Černicem, ki so ga pri SloVolleyu snubili že lani - niso zadrževali, vsi, ki so si lani zagotovili obstanek v zadnjem krogu, zaželeli, da bi tam tudi ostali.

Sloga Tabor bo v D-ligi igrala z igralci under 17, tej delovni skupini pa se bodo pridružili starejši mladinci, ki pa potrebujejo še mnogotere izkušnje na deželni ravni. Mladinsko ekipo under 17 in D-ligo bo vodil Loris Manià.