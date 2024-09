»Prva Europeada v Sredozemlju. Stičišče treh jezikovnih skupin: slovanske, latinske in germanske. Dobre še obstoječe športne infrastrukture. Dobre povezave ...,« je sprva na učinkoviti in dinamični predstavitvi poudaril operativni tajnik ZSŠDI Evgen Ban, ki je izjemno natančno in detajlno predstavil ves spored ter logistično organizacijo Europeade 2028, ki so jo pri ZSŠDI sestavili v pičlih treh tednih. Program, ki si ga lahko ogledate na spletni strani v priponki na naši spletni strani, je dolg 41 strani.

Odprtje na Velikem trgu

Europeada 2028 bo od 24. junija do 2. julija. »Z razliko od prejšnjih tekmovanj bodo že prvi dan na sporedu tekme. Slavnostno odprtje pa bo drugi dan na Velikem trgu v Trstu,« je napovedal operativni tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig. »Računamo, da bo na moškem turnirju 24 ekip, kar pomeni, da bomo sestavili osem skupin po tri reprezentance. V osmino finala bosta napredovali dve. Vsaka ekipa bo v kvalifikacijskem delu enkrat prosta. Kulturni dan naj bi bil v torek zvečer v Vidmu, kjer naj bi bila tudi skupna večerja z vsemu udeleženci. Skupna večerja bo tudi na odprtju. Pomislili smo, da bi lahko to organizirali na 4. pomolu. V četrtek bodo na sporedu četrtfinalna srečanja, v petek polfinala, v soboto pa finale na stadionu Bearzot v Gorici. Gorico smo zbrali za finale, ker je mesto pravzaprav stičišče obe narodnostni: Slovencev in Furlanov,« je še povedal Tomasetig in dodal: »Deželo smo razdelili na štiri operativne cone: Tržaško, Goriško ter južno in severno Videmsko (do Tolmeča). Prvi dve bi nekako bili pod okriljem Slovencev, drugi dve pa Furlanov, četudi smo v Videmsko vključili tudi Špeter v Beneški Sloveniji.«

Po pravilniku morajo tekme igrati na travnatih igralnih površinah. Tako so na Tržaškem vključili bazovski športni center Zarje, nogometno igrišče v Repnu in v Vižovljah. Na Goriškem pa Sovodnje, Štandrež, Bilje (v Sloveniji) ter goriško igrišče Bearzot. Na Videmskem pa: Cjarlins (Carlino), Cjasarse (Casarsa), Codroip (Codroipo), Martigna (Martignacco), Manzan, Gumin in Tolmeč.

»Sodelovali smo na dveh Europeadah, letos v Nemčiji in na Danskem, ter pred tremi leti na Koroškem v Avstriji. Družabni del je prišel veliko bolj do izraza v Avstriji, tako da bomo na to zelo pozorni. Zaradi tega bomo skušali v organizacijo vplesti tudi naša in furlanska športna društva, ki so zelo dobro organizirana. Imamo ves čas, da se zelo dobro organiziramo in dokažemo, da lahko na najlepši način organiziramo tak pomemben športni dogodek, ki bo prava vitrina za Slovence v Italiji, za Furlane in Deželo FJK,« je zaključil Tomasetig.

Več v današnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika.