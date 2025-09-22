Prva zmaga Krasa, visok poraz Juventine, še višji Mladosti

NOGOMET
ELITNA LIGA
Juventina – Muggia 1:4 (0:1)
Strelci: 31. in 48. Ciriello (M), 65. Breganti (K), 70. Lombardi (M), 90.. Angelini (M)
Juventina: De Mattia, Loi (Petejan), Ranocchi (Tuccia), Grion, Russian, L. Piscopo (Cocetta), Zucchiatti, Samotti (Breganti), Liut (Bric), Hoti, Pagliaro. Trener: Visintin.
Kras Repen – Tolmezzo Carnia 3:1 (1:0)
Strelci: 35. Velikonja; 64. Perić, 77. Pitacco, 88. Nagostinis (T)
Kras Repen: Umari, De Lutti, Gustin, Janežič (Catera), Rajčevič, Male, Perhavec, Krivičić, Šolaja (Pertot), Velikonja (Pitacco), Gotter (Perić) Trener: Rok Božič.
POKAL 2. AL
Zarja – Campanelle 2:1 (1:1)
Strelca: 15′ Tawgui; 65′ Cusmich
Zarja: Bremec, Bertolini, Babbini, Ferluga, Pllana, Skabar, Bazelatto, Berisha, Križmančič, Spreafico, Tawgui. Trener: Loris Cherin.
POKAL 3. AL
Primorec – Vesna 1:5
Strelci: Marchesan (V), Udovicich (V), K. Vidali (V), Udovicich (V), Capraro (V)
Mladost – Farra 0:8 (0:3)
Mladost: Peric, M. Dreassi, Rossi, Komjanc, Svetlič, T. Lakovič (Gerin), Ciaravolo, S. Lakovič, Marino, Lala (Terpin, Nanut), D. Dreassi (Verdelli).