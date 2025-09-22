Ponedeljek, 22 september 2025
Športna nedelja

Prva zmaga Krasa, visok poraz Juventine, še višji Mladosti

4. prvenstveni krog nogometne elitne lige in deželni pokal v 2. ter 3. AL

Jan Grgič |
FJK |
21. sep. 2025 | 19:40
    Kras (na fotografiji Dennis Pitacco na tekmi proti LME) je bil v Repnu boljši od Tolmezza
NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Muggia 1:4 (0:1)

Strelci: 31. in 48. Ciriello (M), 65. Breganti (K), 70. Lombardi (M), 90.. Angelini (M)

Juventina: De Mattia, Loi (Petejan), Ranocchi (Tuccia), Grion, Russian, L. Piscopo (Cocetta), Zucchiatti, Samotti (Breganti), Liut (Bric), Hoti, Pagliaro. Trener: Visintin.

Kras Repen – Tolmezzo Carnia 3:1 (1:0)

Strelci: 35. Velikonja; 64. Perić, 77. Pitacco, 88. Nagostinis (T)

Kras Repen: Umari, De Lutti, Gustin, Janežič (Catera), Rajčevič, Male, Perhavec, Krivičić, Šolaja (Pertot), Velikonja (Pitacco), Gotter (Perić) Trener: Rok Božič.

POKAL 2. AL

Zarja – Campanelle 2:1 (1:1)

Strelca: 15′ Tawgui; 65′ Cusmich

Zarja: Bremec, Bertolini, Babbini, Ferluga, Pllana, Skabar, Bazelatto, Berisha, Križmančič, Spreafico, Tawgui. Trener: Loris Cherin.

POKAL 3. AL

Primorec – Vesna 1:5

Strelci: Marchesan (V), Udovicich (V), K. Vidali (V), Udovicich (V), Capraro (V)

Mladost – Farra 0:8 (0:3)

Mladost: Peric, M. Dreassi, Rossi, Komjanc, Svetlič, T. Lakovič (Gerin), Ciaravolo, S. Lakovič, Marino, Lala (Terpin, Nanut), D. Dreassi (Verdelli).

