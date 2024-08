Pred današnjima zadnjima tekmama moškega košarkarskega turnirja v Parizu (ob 11.00 tekma za bronasto kolajno med Nemčijo in Srbijo, ob 21.30 finale med ZDA in Francijo) je spregovoril trener Futurose v italijanski ženski A2-ligi, tržaški Slovenec Andrea Mura.

Ali sta se v finale za zlato olimpijsko kolajno uvrstili trenutno res najboljši reprezentanci?

Prve štiri ekipe so res najboljše na svetu. Le Nemčija, ki zame predvaja najlepšo igro, je verjetno za odtenek boljša od Francije. Bolj izkušeni Francozi pa so izkoristili faktor domačega igrišča, so olimpijski prvaki in v zadnjih letih na velikih tekmovanjih vedno pri vrhu.

Zelo razburljiv je bil polfinale med ZDA in Srbijo. Kaj je Srbom zmanjkalo za podvig oziroma kaj je na koncu prevesilo tehtnico na stran Američanov?

Srbi tekme niso zgubili, ampak je niso zmagali. Igrali so odlično, s kolektivno igro spravili v težave Američane in v prvih treh četrtinah imeli izjemne odstotke pri metu za tri točke (15:29). Na koncu so odločile fizičnost, kakovost in izkušnje ZDA, ki pa so le po zaslugi trojice James-Curry-Durant prišle do preobrata. Sam sicer nisem velik privrženec LeBrona Jamesa, neverjetno pa je, kakšen je njegov pregled nad igro v zadnjih letih ter kako nesebično in zrelo igra. Steph Curry je zadel 9 trojk s 14 poskusov, Kevin Durant, eden najboljših čistih napadalcev v zgodovini košarke, pa je v odločilnem trenutku zadel tri težke mete. Pa tudi Joel Embiid se je v polfinalu razigral. Brez njih so ZDA povsem premagljiva ekipa. V zadnji četrtini so Srbi metali trojke 0:9, v končnici pa jim je tudi zmanjkalo nekaj svežine, kar je šlo na roko Američanom. Olimpijski turnir, tako kot lansko SP, je pokazal, da se je evropska košarka fizično zelo približala ameriški, taktično je že boljša, tehnično pa sta izenačeni. Raven svetovne košarke je trenutno zelo visoka.

So po vašem mnenju tudi sporne sodniške odločitve oškodovale Srbe?

Nisem videl nobene tako sporne sodniške odločitve, morda le Jokićeve četrte osebne napake ni bilo. Srbi so v ključnem trenutku zagrešili nekaj napak in to žal drago plačali. Ko so Američani povedli, je bilo jasno, da jih bodo Srbi težko spet ujeli.

Ali se lahko Francozi v finalu enakovredno kosajo z Američani?

Francija je edina ekipa, ki lahko fizično parira ZDA, celo za odtenek višja je. Francozi so sicer nekoliko slabše začeli turnir, nato pa stopnjevali formo. Odločilna je bila tista posrečena zmaga nad Japonsko, po kateri je selektor Collet dobil pravo ravnovesje v ekipi in postavil na klop Goberta. V zadnjih tekmah je Francija, ki ima na razpolago same vrhunske igralce, kot so Batum, Fournier, Cordiner, Yabusele, Lessort, ujela pravi ritem, tako da lahko spravi v težave ZDA. Verjamem, da bomo lahko priča zanimivemu finalu.