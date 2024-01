Prve tri točke v novem letu

Aurora Volley - Sloga Tabor Studio Vegliach 0:3 (23:25, 16:25, 21:25)

Sloga Tabor: D. Manià 14, L. Manià 7, Opačič (L1) 1, Segre 8, Golob 3, Mesar 2, Vremec 17, Mattana, Petrič (L2). Trener: L. Manià.

Sloga Tabor Studio Vegliach je nastope v novem letu začela na najboljši način. Auroro Volley je še drugič v letošnji sezoni premagala z gladkim 3:0, tokrat pa v spremenjeni postavi, saj je na podajalskem mestu namesto Gianesellija igral trener Loris Manià.

Prvi niz je bil sicer zelo izenačen. Sloga Tabor je največ težav imela v sprejemu, servis pa je bil v tem delu preveč predvidljiv. Zato si večje razlike igralci Sloge Tabor niso uspeli priigrati. Pozitivna nota so bili trije bloki Lorisa Maniaja in pa zelo učinkovit napad (najboljši na tekmi), ki je ekipo tudi ponesel do zmage.

Četudi je nato Sloga Tabor drugi niz osvojila z največjo razliko, ni šlo vse gladko. Do 14. točke je namreč lovila Videmčane, ko je sredi niza na servis stopil Segre, ki je z začetnimi udarci spravil v težave nasprotnikov sprejem in napad (skupno je prispeval 4 ase), pa so Manià in ostali prevzeli visok naskok in brez težav osvojili 25. točko. Zmaga ni bila vprašljiva niti v tretjem nizu, kjer je še vedno dobro deloval začetni udarec.

Sloga Tabor bo prihodnji krog igrala že v soboto, ko jo v Repnu ob 17.30 čaka zadnjeuvrščeni Travesio.