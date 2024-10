Prvi dvoboji že zjutraj

Jadranov mednarodni turnir v mladinski košarki za starostno skupino U16 Zudek No Borders Euro Cup 2024 se počasi bliža vrhuncu. Ta bo jutri v tržaški športni palači PalaTrieste, ko bo najprej ob 10. uri tekma za 3. mesto, nato pa še ob 12. uri finale. Včeraj so v športni dvorani Aldo Cova na Opčinah odigrali še štiri tekme. Na prvi tekmi je istanbulski Becesehir premagal Olimpijo Cedevito z 82:67. Na drugi tekmi je milanska Olimpia Ea7 premagala madžarski Pecs (69:59) Real Madrid se je razigral na tekmi proti Jadranu Stars. Španci so zmagali kar s 106:49. Na večerni tekmi sta se pomerila Bassano in Bayer.

Današnji spored, telovadnica Aldo Cova na Opčinah: 10.00 Jadran Stars Trieste – Olimpia Milano, 12.00 Rátgeber Akadémia Pecs – Real Madrid, 14.30 Orange 1 International Bassano – Cedevita Olimpija Ljubljana, 16.30 Bahcesehir College Sports Club – Bayern Munchen. Jutri, telovadnica Cova na Opčinah: 9.00 tekma za 7. mesto, 11.00 tekma za 5. mesto; tržaška športna palača – Palatrieste: 10.00 tekma za 3. mesto, 12.00 finale.