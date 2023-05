Prvomajski Športel o samoobrambi

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil varnostnika in inštruktorja samoobrambe Ireno Semi in Marka Frandoliča, ki sta s tečajem pričela tudi pri športnem društvu Mladina v Križu. Zakaj se je kriško društvo odločilo za ta korak, je razkril predsednik AŠD Mladina Peter Sedmak. Sodelavka Martina Bearzi je pripravila prispevek o akciji Postani fit tudi ti 6.0. Za praznične glasbene vložke so poskrbeli skupina The GO GO Girls in beneška brata Mitja in Samo Tul.

Klikni in poglej si oddajo