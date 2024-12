Rdeči čuki prvič osvojili prvenstvo Bomba

Pri Skladu Mitja Čuk veliko dajo na šport. Trenerji skrbijo, da so gojenci športno aktivni vsak dan. In ker vaja dela mojstra, dosegajo tudi odlične rezultate. Letos je na primer košarkarska ekipa dosegla prvo mesto v prvenstvu Bomba. »Rdeči čuki«, kot imenujejo ekipo Sklada Mitja Čuk, so si zmago v prvenstvu zagotovili že junija, v začetku decembra pa so po zadnji prvenstveni tekmi, na kateri sta se pomerila Cisi Gorizia in CEST visoko v zrak dvignili pokal. Gojenci so bili zelo veseli zmage, veliko jim pomeni tudi fizično priznanje, tako da so se na nagrajevanju sploh vsi udeleženci razveselili kolajne.

Ekipo sta letos vodili novi mladi trenerki Tayrin Tence in Alice Tognetti, nad njima pa je bdel vzgojitelj Sklada Mitja Čuk ter vodja prvenstva Bomba in Balinarske lige prijateljstva Sandi Stefančič. Sam je zelo ponosen na ekipo, ki ji je sledil veliko let. Pod njegovim vodstvom so se s košarko pri Skladu ukvarjali že 29 let. V zadnjih osmih letih, odkar nastopajo v prvenstvu Bomba, je to prvenstvo vedno osvojila ekipa iz Medeje, ki se je letos uvrstila na drugo mesto. »Prideta novi mladi trenerki in takoj zmagamo,« sta se pošalili Tence in Tognetti.

Pri skladu nimajo le dobrih košarkarjev, ampak tudi druge športnike. Tekmujejo še v Balinarski ligi prijateljstva in na regijski specialni olimpijadi, kjer tekmujejo poleg že omenjenih disciplin tudi v atletiki.

»Šport jim veliko pomeni. Tako se malo sprostijo in se premikajo, drugače bi bilo fizično manj aktivni. Šport jih dela tudi bolj odgovorne. Naš kapetan mora na primer pripraviti torbe in preveriti, ali na tekme nosimo s seboj vse potrebno, ostali pa mu pomagajo nesti,« je izpostavila Alice Tognetti. »Po zaslugi športnih dejavnosti tudi potujemo, na tekmovanja gremo do Ljubljane, za balinanje pa v Novo Gorico,« je dodala Tayrin Tence. »Brez športnih dejavnosti ne bi imeli toliko srečanj z drugimi centri. Lepo je, ker se med seboj spoznajo in se srečujejo vsako leto, tako se tudi spletejo prijateljstva,« sta dejali vzgojiteljici. Naj ob tem dodamo, da so se gojenci Sklada Mitja Čuk letos odpravili vse do Sarajeva, kjer so sodelovali na specialni olimpijadi Bosne in Hercegovine. Pozimi pa so na primer sodelovali na specialni olimpijadi Italije in v Kranjski Gori tekmovali v krpljanju.