Repenka čestitala prvakinjam v norveščini, Štandrežc pa je redar

Med 1500 prostovoljci iz 22 držav se te dni v Planici mudita tudi Repenka Tadeja Gergolet in Štandrežc Daniele Braini, ki sta se za prijavo odločila potem, ko sta o iskanju prostovoljcev prebrala na Primorskem dnevniku.

Šestnajstletna Tadeja Gergolet, sicer dijakinja 3. razreda znanstvenega liceja France Prešeren, je dodeljena medijski ekipi. Prvi dan je preživela v ciljni areni tekaške tekme in tekmovalke usmerila do novinarjev, včeraj pa je popoldan preživela v medijskem središču. Na prijavo je sicer zapisala, da obvlada tudi norveščino, saj je letošnje šolsko leto začela v okolici Osla na študijski izmenjavi.

Med številnimi redarji, ki v Planici urejajo promet (kombije in avtobuse) ter obiskovalce, je tudi bivši odbojkar Vala in Soče Daniele Braini, 58 let. Bančnega uradnika je članek na Primorskem dnevniku tako prepričal, da se je naposled prijavil in bil pri tem tudi uspešen. V službi je zaprosil dopust in včeraj preživljal v Planici že sedmi dan. Na prijavi je odklonil kakršnokoli delo v notranjih prostorih, želel si je »na zrak« in to naposled tudi dobil.

