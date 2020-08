Roglič dočakal dokumentarec in knjigo

O Primožu Rogliču, lani najboljšem kolesarju na svetu, je ekipa Jumbo Visma posnela že več dokumentarnih filmov, odslej pa ima kolesarski zvezdnik tudi slovenskega. Moja pot na dirko po Franciji je resnična zgodba o pripravah na najprestižnejšo dirko na svetu, v kateri želi biti Primož Roglič najboljši. In na tej osnovi se je porodila ideja o filmu, ki sta ga pripravila novinar RTV Slovenije David Črmelj in snemalec Blaž Oman. A ima film v sebi še nedorečen konec. Roglič je namreč pred dobrim tednom dni na predzadnji etapi Kriterija Dauphine huje padel in še zdaj visi njegov nastop na Touru na nitki. O nadaljevanju njegove sezone bo znano najkasneje v četrtek, ko bo nizozemska ekipa Jumbo Visma predstavila ekipo. Tam se bo petdesetminutni film tudi zaključil, zato včeraj na predpremieri v ljubljanskem Kinodvoru še ni imel konca. Dobil pa ga bo v soboto, ko bodo posneto zgodbo predvajali ob 19.55 na TV Slovenija 2.

V ljubljanskem Kinodvoru Primoža Rogliča ni bilo, je bil pa slovenski kolesarski as vezna nit zgodnjega popoldneva. Ob dokumentarcu je posredno dobil tudi svoj prvi knjižni zapis, pod katerega se je podpisala partnerica Lora Klinc. Kolumnistka Delove priloge Polet je namreč izdala svoj knjižni prvenec Kilometer nič, kjer je sicer Primož bolj medij za opisovanje kolesarskega sveta. Zato o knjigi pravi, da je to predvsem priročnik za kolesarske telebane. »Razkrijem Primoža, a to ni knjiga o njem,« je poudarila tudi včeraj na predstavitvi knjige, ki jo je izdala v samozaložbi in nakladi 1500 izvodov, od katerih jih je tisoč že oddanih.

Gre za tridelno pripoved, v kateri se je osredotočila na lansko Vuelto, kjer je Roglič slavil prvo zmago na velikih tritedenskih dirkah. Uvod vsakega poglavja–etape so novice iz dirke, sledi nekaj teorije o cestnem kolesarstvu, vsak del pa se zaključi z osebno pripovedjo, ki postaja izpoved. »To so potopisi iz poti, saj je naša dirka v dirki,« pravi Klinčeva, ki se v dirke zelo vživi, velikokrat pa mora v vlogi partnerice tudi marsikaj požreti in zamolčati. Knjiga je nastala iz zapiskov, ki jih je avtorica zbirala že pred Vuelto, zato so v njej opisane tudi druge dirke. Vključno z dirko po Italiji, ko je bila avtorica po lanskem koncu v Veroni in Rogličevem 3. mestu najbolj srečna.