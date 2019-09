Roglič še naprej v rdeči majici

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je v vetrovni 17. etapi med Aranda de Duero in Guadalajaro ohranil rdečo majico vodilnega na dirki po Španiji. Po 219,6 kilometra dirkanja na vso moč je iz bega do drugega mesta v skupnem seštevku prišel Kolumbijec Nairo Quintana, ki je na peto potisnil Tadeja Pogačarja. Etapo je sicer osvojil Belgijec Philippe Gilbert. Skupina s favoriti je čez cilj prišla pet minut in 30 sekund za Gilbertom.

V skupnem seštevku še naprej vodi Primož Roglič, drugi je zdaj Quintana (+2:24), tretji Valverde (+2:48), četrti Pogačar (+3:42), peti pa Miguel Angel Lopez (+3:59).