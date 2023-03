Roglič se ni pustil presenetiti in še vedno vodi v skupnem seštevku

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je še korak bližje skupni zmagi na dirki po Kataloniji. Današnjo šesto etapo od Martorella do Molins de Reija (174,1 km) je končal kot deveti in ohranil deset sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step). Etapo je dobil Avstralec Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

Roglič in Evenepoel sta v dokaj razgibani etapi sprintala za bonifikacijske sekunde. Na prvem je dodatno sekundo Belgijcu odščipnil 33-letni Kisovčan, na drugem pa se je svetovni prvak cestne dirke lani v Wollongongu z isto mero oddolžil trikratnemu zmagovalcu dirke po Španiji.

Je pa pred tem Roglič večkrat ujezil glavnega tekmeca v boju za skupno zmago. Evenepoel je namreč presenetljivo napadel na zadnjem daljšem vzponu v želji po dodatnih sekundah na drugem vmesnem sprintu v dolini ter etapni zmagi. Toda Roglič se je hitro odzval in se zalepil na Belgijčevo kolo.

Skupaj sta si po Evenepoelovi zaslugi prikolesarila okoli 30 sekund naskoka pred glavnino, Roglič pa mu je še naprej zgolj sledil in ni pomagal pri narekovanju ritma, kar ni bilo po godu Evenepoelu. Belgijec je večkrat skušal prepričati slovenskega tekmeca, da bi sodeloval pri pobegu, a je ta le pazil na mlajšega tekmeca.

Pred drugim vmesnim ciljem je glavnina ujela oba najboljša na dirki, vseeno pa je Evenepoel dobil sprint in Kisovčanu odščipnil sekundo ter s tem ohranil deset sekund zaostanka v seštevku. Tretje mesto je ohranil Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), ki po novem zaostaja 1:07 minute.

Današnjo etapo je v sprintu večje skupine dobil Groves. To je bila njegova druga etapna zmaga, potem ko je bil najboljši že v četrtek, skupno pa 11. v karieri. Drugi je bil Francoz Bryan Coquard (Cofidis), tretji pa Ide Schelling (Bora-Hansgrohe). Sprintala sta tudi Evenepoel in Roglič, a ostala brez dodatnih bonifikacijskih sekund na petem oziroma devetem mestu.

V nedeljo bo na sporedu zadnja, sedma etapa. V Barceloni (136 km) kolesarje čaka krožna trasa s kratkimi vzponi na Montjuic. Nanj se bodo v zadnjih 45 km povzpeli šestkrat, skupaj pa v kratki etapi premagali 1765 višinskih metrov.