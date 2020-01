S pravim centrom do obstanka v A-ligi

»Prihod Riccarda Cervija naj bi bila zadnja okrepitev v letošnji sezoni,« tako je na današnji uradni predstavitvi novega centra Allianza najprej izjavil predsednik tržaškega kluba Mario Ghiacci. Cervi je podpisal pogodbo tudi za naslednjo sezono. To je dokaz, da pri Allianzu že razmišljajo o prihodnosti, čeprav si morajo še izboriti obstanek v A-ligi.

Trener Eugenio Dalmasson bo po dolgih letih imel na razpolago čistokrvnega centra, zato bo moral nekoliko spremeniti sistem igre. Cervi bo s svojimi 215 cm gotovo izstopal pod košema tako v napadu kot v obrambi. Po negativni izkušnji v Vareseju (v prvem delu letošnje sezone je na šestih tekmah odigral le 27 minut in zbral pičlih 10 točk) ima 28-letnik veliko željo po revanši. »Sem zelo zadovoljen, da sem izbral Trst. O klubu in navijačih sem slišal le pohvalne besede. Tukaj bom lahko dokazal, koliko veljam. Žal mi je, da se je v Vareseju zataknilo, to pa je že del preteklosti. Sem pa zato zdaj še toliko bolj motiviran,« je samozavestno dejal Cervi. V dresu Allianza (izbral je številko 10) bo krstni nastop opravil že v nedeljo prav proti svoji nekdanji ekipi.