»Sabljanje je pripomoglo k moji individualni rasti«

Katja Canalaz iz Benečije je 14 let trenirala sabljanje, a se kljub temu nima za športnico. 24-letna novinarka pri Novem Matajurju je med drugim tudi predsednica Društva mladih Slovencev v Italiji DM+.

Ali ste že obiskali Pariz?

Sem ga, pred približno osmimi leti. V spominu mi je ostalo predvsem to, da sem takrat prvič potovala z letalom. Mesto mi je bilo všeč, a ne toliko, da bi si ga spet želela obiskati.

Spremljate olimpijske igre?

Jih spremljam. Predvsem popoldne in zvečer.

Katere panoge najraje spremljate?

Sabljanje, ker je moj šport. Prevzamejo pa me tudi plavanje, odbojka in gimnastika.

Za katere športnike navijate?

V glavnem italijanske, predvsem zato, ker jim najbolj sledim. V odbojki pa tudi za Slovence.

Imate kakšen poseben olimpijski spomin?

Kar se tiče mojega športa, se spomnim olimpijskih iger v Londonu, ko so Italijanke zmagale vse tri kolajne v posamični preizkušnji v floretu, nato pa še ekipno tekmo, kar se ne zgodi pogosto. Takrat je bilo dokazano, da je italijanska šola sabljanja res vrhunska.

Se vam zdi vodenje društvene ekipe podobno vodenju športne ekipe?

Zame je to velik preizkus, ker izhajam iz individualnega športa. Vodenje društva pomeni skupinsko delo, kjer moraš prepoznati v vsakem njegove vrline in na kakšen način lahko pri pomore k delovanju društva. Kar se tiče dinamik, je v našem društvu vse pozitivno naravnano in imamo zato srečo, da se lahko osredotočamo le na to, kar delamo. Če izhajaš iz ekipnih športov, je verjetno lažje. Zame je to preizkus, morajo pa drugi oceniti, če sem ga dobro izpeljala.

Kaj vam je prineslo treniranje sabljanja?

Pripomoglo je k moji rasti na individualni ravni. Ko se kaj zgodi v življenju, ko pride do težjih trenutkov, mi je zaradi tega lažje, da se sama koncentriram in ne obupam. Dandanes smo v družbi vedno dobre volje, ko pa smo osamljeni, je težje. Pri tem mislim predvsem na zasebno življenje, ne pa na delovno okolje. Individualni šport mi je zelo pomagal, da sem spoznala samo sebe, kaj lahko naredim sama in kdaj moram poiskati pomoč pri drugemu.

Bili ste tudi sodelavka pri Športelu. Katerega olimpijca bi si najbolj želeli intervjuvati?

Glede na letošnje dogajanje, brazilsko sabljačico Nathalie Moellhausen, ki sem ji sicer sledila že dolgo, saj je bila na vrhuncu, ko sem jaz sabljala. Na letošnjih olimpijskih igrah je nastopila kljub temu, da je bila pred tem v bolnišnici zaradi raka.