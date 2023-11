Še peta zmaga Soče in SloVolleyja

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Tarcento – Zalet ZKB FerroJulia 0:3 (21:25, 16:25, 18:25)

Zalet ZKB FerroJulia: Furlan 8, Francesca Misciali 15, Ilaria Misciali 5, Vattovaz 1, Vigini 11, Winkler 13, de Walderstein (L1), Močnik (L2), Giurda, Gulich, Stergonšek 0, Surian, Tromba, Vidoni. Trener: Nicholas Privileggi.

Igralke Zaleta ZKB Ferrojulia so takoj pozabile na nerodni spodrsljaj iz prejšnjega kola in se z gostovanja v Čenti vračajo z gladko zmago, ki so jo dosegle po res zelo dobri igri. Gostovanje ni bilo lahko, kot je povedal trener Privileggi, a so se med tednom nanj dobro pripravili. Vedeli so, da razpolaga Tarcento z odlično igralko na centru, a so jo tokrat zaletovke povsem onesposobile z dobrim blokom. Niso sicer vedno osvojile direktne točke, a je tokrat odlična obramba (pohvalo zasluži libero Nada de Walderstein) poskrbela, da se je igra nadaljevala tudi po dotiku. Dober je bil tudi servis, napad učinkovit, tako da je resnično vse teklo kot po olju in tudi v redkih trenutkih, ko so bile domačinke boljše, so se gostujoče igralke takoj spet zbrale in obrnile srečanje v svojo korist. Nekoliko bolj izenačen je bil le prvi set, v preostalih dveh pa je bila premoč Zaleta ZKB Ferrojulia očitna, kot je razvidno tudi iz delnih izidov.

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Il Pozzo 3:1 (25:11, 25:23, 22:25, 25:13)

Soča: T. Cotič 22, Devetak 10, A. Čavdek (L), Černic 9, Hlede 7, Antoni 9, Miklus 5, Makuc 10, Vižintin 1; n.v.: Boškin, A. Cotič, Venuti (L), Manfreda, Conte. Trener: Lucio Battisti.

Prata – SloVolley ZKB 0:3 (20:25, 17:25, 23:25)

SloVolley ZKB: Buri 9, Castellani 0, Giusto 14, Jerič 7, Riccobon 2, Terpin 15, Margarito (L1), Dessanti (L2), Antoni 0, Jereb, Komjanc, Kosmina, Skilitsis 1. Trener: Ambrož Peterlin

SloVolley ZKB je osvojil svojo peto zaporedno zmago in to brez izgubljenega niza. Združena ekipa je tokrat nastopila nekoliko okrnjena, saj sta tako Jereb kot Komjanc zaradi poškodbe soigralce spremljala s klopi. Prav tako so dokazali, da jih ni niti okrnjen proces treniranja ta teden (ekipa trenira dvakrat v Gorici in dvakrat v Repnu, a zaradi vremenskih razmer dvakrat niso mogli trenirati skupaj) spravil s tira. Opravili so dober nastop, predvsem v napadu so bili zelo učinkoviti. Prata je mlada ekipa, ki pa zlepa ne popusti in je treba proti njej igrati zbrano skozi vso tekmo. To so gostje preizkusili predvsem v tretjem setu, ko so po vodstvu s 17:11 nekoliko popustili, kar so domačini izkoristili, zaostanek znižali in celo izenačili na 22:22, a je SloVolley ZKB pravočasno dobro reagiral in povsem zasluženo osvojil 25. točko.

ŽENSKA D-LIGA

Mavrica Mucci – Volley Club TS 0:3 (15:25, 17:25, 16:25)

Mavrica: Visintin 2, Marangon (L2), Gabbana, J. Tomsič, Contino 9, D'Amelio (L1), Mazzoli, N. Tomsič, Berzacola 6, Tognolli, Benedetti 1, Buna, N. Volčič 8, Komic 4. Trener: Quarta.

Cervignano – Kontovel Zalet 3:2 (15:25, 16:25, 25:22, 25:18, 15:9)

Kontovel: Kovačič 22, Grilanc 8, Kalin 8, Škerk 7, Kneipp 10, Ban 10, Bezin (L), Pertot 2, Hussu 1, Sossi n.v., Čuk n.v. Trener: Calzi.

Odbojkarice Kontovela Zaleta so že vodile z 0:2, a potem se je nekaj zataknilo. Varovanke trenerja Erika Calzija niso bile več učinkovite na servisu in tudi pri sprejemu, kar so izkoristile domačinke, ki so nato uspele spreorbniti izid v svojo korist.

MOŠKA D-LIGA

Torriana Gradisca – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:0 (25:18, 25:15, 25:17)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Gianeselli 3, Golob 0, Kralj 0, Mesar 1, Segre 9, Vremec 14, Petaros (L1), Petric (L2), Kalc 1, Opačič, Mezzari, Tomsič 0.

Slogaši na gostovanje v Gradišče odpotovali okrnjeni, saj je bil odsoten Daniel Mania' , igralec, ki običajno prispeva dober delež točk v napadu. To se je na tej tekmi kajpak poznalo, resnici na ljubo pa moramo tudi povedati, da je pri Slogi Tabor Studio Vegliach tokrat bilo tudi v igri kar nekaj napak. Slogaši so na drugo stran mreže pošiljali prelahke servise, kar je omogočilo domači ekipi spretno izvajanje protinapadov. Sprejem je na začetku srečanja nekoliko pešal, a se potem izboljšal, v napadu pa so gostujoči igralci prevečkrat pošiljali na drugo stran mreže prelahke žoge, ki jih je domača obramba brez večjih težav prestregla. Odločno je sicer napadal Aaron Vremec, a je bilo to premalo, da bi lahko iztržili kaj več.

