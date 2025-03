Sedma zaporedna zmaga košarkarjev Bora Radenska

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Gradisca – Bor Radenska 84:102 (19:30, 39:46, 65:78)

Bor: Gallocchio 13 (3:3, 2:2, 2:5), Možina 15 (0:4, 6:11, 1:3), Comar 13 (2:2, 1:5, 3:7), Fort 18 (6:8, 3:6, 2:9), Strle 2 (-, 1:2, -), Lettieri 3 (3:4, -, -), Maurel 18 (1:1, 7:9, 1:1), Finatti 18 (3:3, 0:1, 5:12), Battilana 2 (-, 1:1, -), Cossaro nv. Trener: Kladnik.

Bor Radenska nadaljuje z zelo uspešnimi nastopi v deželni diviziji 1. Košarkarji svetoivanskega kluba so tokrat v gosteh zanesljivo premagali solidno Gradisco, končni izid tekme 8. kroga povratnega dela prvenstva je bil 84:102. Delni izidi posameznih četrtin kažejo, da je bil Bor v prvem polčasu ves čas v rahli prednosti, v drugem pa so se Kladnikovi varovanci razigrali in prišli do visoke zmage.

»Fantje s tokrat prikazali res zelo lepo in učinkovito igro. Prav vsi so prispevali svoj popoln doprinos k zmagi. V določenih trenutkih tekme nasprotniki sploh niso vedeli, od katerega našega košarkarja bodo dobili koš. Vsi so bili nevarni v napadu,« je po tekmi navdušeno dejal Borov predsednik Edi Sosič. »Pravi užitek je gledati to ekipo. Tudi tokrat so vsi igrali požrtvovalno in povezano med sabo, tako v napadu kot v obrambi. Tudi ta zmaga je sad ekipne igre. Verjamem, da brez poškodb in nekaterih odsotnosti bi bili trenutno lahko celo na prvem mestu lestvice,« je še dodal Sosič.

DEŽELNA DIVIZIJA 2 (goriška skupina)

Goriziana – Dom 77:72 (23:20, 42:40, 55:48)

Dom: Salvi 11, D. Abrami 10, Devetta 0, G. Zavadlav 1, G. Devetak 2, Vidani 3, Bernetič 6, P. Abrami 0, L. Pahor 2, Bressan 17, Calzavara 9, M. Zavadlav 11. Trener: Bonetti.

Košarkarji Doma so utrpeli drugi poraz v letošnji sezoni. V goriškem derbiju deželne divizije 2 so v gosteh klonili proti solidni in izkušeni Goriziani, ki je po koncu dokaj izenačenega dvoboja slavila zmago s 77:72. Bonettijevi varovanci so tokrat zatajili predvsem pri metu z zelo nizkimi odstotki realizacije (7:15 prosti meti, 16:51 za dve točki in 11:33 za tri), kar je posledično vplivalo tudi na nezbrano igro v obrambni polovici igrišča.