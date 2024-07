Selekcija Friul je več kot ekipa

Furlanska izbrana vrsta, ki je v nedeljo premagala Žile s 4:2 (Slovenci v Italiji so sicer že vodili z 2:0), v ponedeljek je odpravila Madžare z Romunije s 4:1, včeraj pa je bila kar z 8:3 boljša od Nemcev z Madžarske, je kot novinec na Europeadi pravo presenečenje. Ni pa presenečenje za Slovence v Italiji, ki so dobro vedeli, kolikšen potencial in kakovost imajo Furlani. Selektor Mauro Lizzi je moral sicer na novo sestaviti selekcijo, a je imel zelo širok bazen nogometašev, ki v glavnem igrajo v elitni ligi. Nekateri tudi v D-ligi. Vodstvo Žil si tega ne more privoščiti. »Ampak veste, glede na to, da imate manjši selekcijski izbor, imate fantastično ekipo. Nekako podobno kot Slovenija, ki na Euru dela prave čudeže. Dobro vem, da so pri Žilah odsotni nekateri izjemno pomembni nogometaši. V prvi vrsti bomber David Colja, nato pa še Samo Tomasetig, KevinKerpan in Patrik Sambo, ki bi bili prav gotovo izjemno koristni za vašo reprezentanco. Pa da ne omenim Roberta Codromaza, brata Alessia inMattie. Slednji je igral tudi v C-ligi. Če bi imeli na razpolago vse te nogometaše, bi se lahko brez težav enakovredno borili proti nam. Dejansko ste se že enakovredno borili v nedeljo,« je poudaril Lizzi, ki ima za seboj bogato trenersko in tudi nogometno kariero na deželni ravni. Ekipo Friul sestavljajo nogometaši, ki igrajo pomembno vlogo v vseh deželnih ekipah v elitni ligi. V prvi vrsti sta to napadalec Enrico Ruffo, ki je v lanski sezoni igral za Codroipo in bo v novi oblekel dres Briana Lignana v D-ligi. Pri Codroipu igra tudi kapetan Nicola Tonizzo, ki ima veliko izkušenj tudi v višjih ligah. V D-ligi (Locri) igra še Francesco Costa, ki je prav tako zadel v nedeljo proti Žilam. Dva nogometaša sta v lanski sezoni igrala pri slovenskih društvih: to stas Mattia Specogna (Juventina) in Matteo Almberger (Sistiana Sesljan), za katerega se zanima Kras Repen.

Glavni tekmec Furlanov v boju za prvo mesto so Južni Tirolci, ki so odslej zmagali na vseh Europeadah. Južnotirolski nogometaši prav tako v glavnem nastopajo v elitni ligi. Letos imajo majhno prednost: v skupinski fazi bodo igrali tekmo manj od Furlanov, hkrati pa imajo daljšo klop, saj so s seboj pripeljali kar 25 nogometašev.

Predsednik furlanske športne krovne organizacije ASF (Associazion Sportive Furlane), videmski podjetnik Daniele Puntel se zaveda, da je z nastopom Furlanov na Europeadi odprl neke vrste tudi politično pot. »Šport in še posebej nogomet je vedno odpiral nove poti. V Furlaniji imamo velik odziv na nastop na Europeadi in ljudje vse to spremljajo ter so zelo ponosni na to reprezentanco. Slednja obuja čut pripadnosti, ki so nam jo hoteli od nekdaj ukrasti. Tudi mi, kot Slovenci, smo pod močnim vplivom italijanizacije. Nekaterim smo globok trn v peti in Furlanom ne priznavajo pravice, da je furlanščina jezik in da smo Furlani narod. Veseli pa me, da mladim ni vseeno in podpirajo naš boj. Mi se ne smemo primerjati s Slovenci v Italiji, ker vi imate za seboj Slovenijo. Podobno tudi Južni Tirolci z Avstrijo. Mi se moramo zgledovati po Baskih in Kataloncih, ki svoje države še nimajo,« je zaključil Puntel.