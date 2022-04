Sesljanu prva runda

NOGOMET

ELITNA LIGA (Play-outa)

Sistiana Sesljan – Ancona Lumignacco 3:0 (1:0)

Strelci: 35. Germani, 47. Carlevaris 11-m, 64. Colja

Sistiana Sesljan: Battistella, L. Crosato, Benussi (Tomasetig), M. Crosato, Steinhauser, Carli, Disnan, Dussi (E. Colja), Germani (Pitacco), Carlevaris, D. Colja (Sammartini). Trener: Godeas.

Prva runda je sesljanska. Vižoveljski delfini so na prvi tekmi končnice za obstanek s 3:0 premagali Ancono Lumignacco in imajo pred povratnim dvobojem, ki bo čez en teden v Pavii di Udine, lepo prednost. Nogometaši trenerja Denisa Godeasa so igrali zelo zbrano. Ustvarili so veliko priložnosti za gol. Le pred vrati bi lahko bili še bolj natančni, saj bi lahko bil končni izid, glede na priložnosti, še višji. Žal je mišično poškodbo staknil Dussi, ki ga v nedeljo ne bo na povratni tekmi.

PROMOCIJSKA LIGA

Juventina – Risanese 3:1 (1:0)

Strelci: Hoti 2, Selva

Juventina: Gregoris, Trevisan (Vittorelli), N. Marini, Racca, Russian, Černe, Hoti, Piscopo (Zejnuni), Selva (Tomat), Kerpan (Cuca), Cocolet (Popovič). Trener: Sepulcri.

Juventina je s Hotijem zadela že po dveh minutah igre, kar je v nadaljevanju olajšalo delo Sepulcrijevim fantom. Druga dva gola sta padla v drugem polčasu, ko so častni gol zadeli tudi gostje. Negativna novica je le, da se je poškodoval Kevin Kerpan, ki je moral predčasno zapustiti igrišče. Od zasledovalcev je s težavo zmagal le Sevegliano Fauglis, ki je Staranzano premagal z 2:1. Juventina ima še vedno sedem točk prednosti pred Seveglianom. Teren pa izgublja tržiški UFM, ki je v Dolini igral neodločeno s Costalungo.

1. AMATERSKA LIGA

Ruda – Zarja 2:1 (1:1)

Strelec za Zarjo: 30. F. Bernobi

Položaj Zarje, ki bo v sredo igrala v Križu zaostalo tekmo z Domiom, postaja vse bolj zapleten. Ekipa bazovskega društva je izgubila tudi v Rudi, čeprav so rdeči veliko napadali. A spet sta bili za goste, ki so v prvem polčasu povedli z Bernobijem, usodni napaki v obrambi. Povrh tega se je poškodoval Fabris, ki je moral zapustiti igrišče zaradi izpahnjene rame.

Mladost – Triestina Victory 0:3

2. AMATERSKA LIGA

CGS – Vesna 1:0 (1:0)

Vesna: Bombardieri, Brec, Renar (Gargiuolo), Veronesi, Košuta, Frediani, Favone (Crasnich), Franzot, K. Vidali, M. Vidali (Canciani), M. Colja (Rovina). Trener: Venanzi.

Po seriji treh zaporednih zmag je Vesna spet okusila grenkobo poraza. Gostitelji so zmagoviti gol zadeli v 15. minuti. Tekma je bila vsekakor precej izenačena in Vesna je ustvarila nekaj poriložnosti za gol. Pri lastovkah je krstni nastop opravil mladi nabrežinski nogometaš Emir Franzot (letnik 2006). Prejšnji teden pa je ista čast doletela Giacoma Fontolana (prav tako 2006), doma iz Križa. »S tem nadaljujemo našo politiko vključevanja v člansko ekipo domačih igralcev,« je ponosno poudaril Vesnin trener Danilo Venanzi.

Sovodnje – Manzanese 5:1 (3:1)

Strelci: 10. Klančič, 25. Dornik, 40. Žibernik; 65. Žibernik, 90. Juren

Sovodnje: Zanier, Komjanc, Simčič, Rijavec (Čavdek), Feri (Juren), Petejan, Semolič (Lutman), Umek, Žibernik, Dornik, Klančič. Trener: Trangoni.

Sovodnje so visoko premagale drugouvrščeni Manzanese in so se mju približale na samo točko zaostanka. Gostitelji so prevladali v vseh elementih igre in še posebno dobro so igrali v prvem polčasu, ko so vodili s 3:1. V prihodnjem krogu bo Sovodnje igralo doma v soboto proti ekipi Torre.

Montebello Don Bosco – Breg 3:3 (2:2)

Strelca: 10. M. D’Alesio, 37. G. Cermelj; 72. M. D’Alesio

Breg: Blasevich, Calabrese, Spinelli (J. Cermelj), Marchetti, Andreasi, Marchio(Abatangelo), Maselli, Galata (Scaligine), Farci, M. D’Alesio, G. Cermelj (Madrussani). Trener: Quagliarello.

Breg bi lahko osvojil vse tri točke, a Montebello se je izkazal kot zelo neugoden nasprotnik. Po izenačenem prvem polčasu so imeli v drugem delu tekme številne priložnosti za gol. Montebello je izenačil šele v 94. minuti.