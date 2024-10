Športel o umetnostnem kotalkanju pri openskem Poletu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠD Polet Sama Kokorovca, kotalkarico Sani Gregori in kotalkarja Kevina Zeniča. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi nogometne elitne lige med Juventino in Krasom Repen ter tekmo ženske odbojkarske C-lige med Zaletom ZKB in Roveredano, kamere deželnega sedeža Rai pa izjavo trenerja odbojkarjev SloVolleyja Ambroža Peterlina po prvi zmagi v moški B-lige ter finalni tekmi mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup 2024 v organizaciji AŠZ Jadran. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Krasov nogometaš Luka Badžim.

