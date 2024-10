Od nedelje se bo povečal vpliv celinskega zraka

Tudi danes beležimo podobno kot v preteklih dneh za ta čas zelo visoke temperature. Danes se je živo srebro marsikje povzpelo še višje kot včeraj. V FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najvišjo temperaturo v Ariisu na Videmskem, kjer so zabeležili natanko 27 stopinj Celzija. Živo srebro se je v večjem delu dežele v najtoplejših dnevnih urah zadrževalo med 25 in 27 stopinjami Celzija, kar je za ta čas zelo veliko.

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je na višini 1500 metrov v prostem ozračju danes opoldne namerila 11 stopinj Celzija, kar pomeni, da je temperatura za več kot 5 stopinj Celzija višja od dolgoletnega povprečja. Ostali sloji so se povečini rahlo ohladili in se njihova temperatura bliža dolgoletni normalnosti. Zelo toplo pa je ozračje zlasti v najvišjih slojih, kar zagotavlja veliko vremensko stanovitnost.

Ob vplivu anticiklona, ki se je iznad Atlantika razširil nad alpsko območje, se bo stanovitno in povečini sončno vreme nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh.

Do spremembe in zamenjave zraka bo prišlo ob koncu tedna. V soboto se bo vzhodno od nas spuščala proti Balkanu višinska dolina s hladnejšim severnim zrakom. Od naših krajev bo razmeroma oddaljena, vseeno pa se bo ob njenem približevanju burja nekoliko okrepila in bo začel pritekati hladnejši zrak. Za njo se bo anticiklon razširil na vzhod, od koder bo več dni preusmerjal proti nam hladnejši zrak od sedanjega.

V prihodnjem tednu bo več dni prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme, prevladovali bodo vzhodni vetrovi, pogosto bo pihala šibka burja. Pritekal bo bolj suh celinski zrak. Temperature bodo precej nižje od zdajšnjih. Najvišje dnevne vrednosti bodo od nedelje okrog ali malo nad 15 stopinj Celzija, precej hladnejše od zdajšnjih bodo tudi noči zlasti v bolj zatišnih legah. Temperature se bodo postopno spustile do dolgoletnega povprečja.