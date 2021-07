Sistiana Sesljan in Sovodnje že na delu

Nogometaši v deželnih amaterskih ligah so zadnje uradne tekme igrali konec lanskega oktobra, ko so nato zaradi protikoronskih ukrepov prekinili skoraj celotno športno delovanje na amaterski ravni. Nato je večina klubov neredno trenirala. »Zaradi tega smo se odločili, da začnemo priprave na novo sezono prej kot običajno in predvsem postopoma, da ne bi prišlo do poškodb,« je dejal trener elitnega ligaša Sistiane Sesljana Alessandro Musolino. Vižoveljski »delfini« so se zbrali že v ponedeljek, ko so v večernih urah opravili prvi trening v Nabrežini. Že v četrtek, 1. julija, pa so se zbrali nogometaši Sovodenj, ki bodo v novi sezoni nastopali v 2. amaterski ligi. Tudi belo-modri bodo pod taktirko Nicole Trangonija sprva trenirali v Sovodnjah trikrat tedensko, da spet ulovijo igralni ritem. Pokal bo v amaterskih ligah na sporedu konec avgusta, polovico septembra pa naj bi se spet začela nova sezona 2021/22. »Vsi upamo, da bo ta koliko toliko normalna, saj smo naveličani neigranja,« je dejal trener Musolino, ki mu bo še naprej pomagal pomočnik Gianfranco Salierno. »Na prvih dveh treningih je bilo dvajset nogometašev. Do avgusta bomo v glavnem trenirali kondicijo. Z 2. avgustom pa bomo bržkone za tri tedne trenirali vsak dan.« Pri Sistiani Sesljanu so v glavnem potrdili lanski igralski kader. »Želimo si, da bi se nam po velikem šmarnu pridružil Alen Carli. Najeli smo dva mlada nogometaša: Luca Crosato (San Luigi, letnik 1997) in južnotirolski nogometaš Patrick Steinhauser (letnik 2001), ki je igral za mladinsko ekipo Triestine (prvenstvo Berretti).

Kras Repen bo priprave na novo sezono začel 2. avgusta. Isti dan se bodo uradno zbrali tudi nogometaši Zarje, čeprav bodo s treningi začeli že 26. julija.