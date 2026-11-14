Bregovim košarkarjem je bila usodna zadnja četrtina

Athletismo – Breg SV Impianti 58:50 (13:14, 28:28, 43:44)
Breg: A. Zeriul 1, M. Smotlak st. 0, D. Smotlak 2, Ceilin 3, Basso 6, Coretti 7, D. Terčon 14, M. Smotlak ml. 9, Klabjan 0, Stopar 0, M. Zeriul 0, Gulič 8. Trener: Oberdan.
Košarkarji Brega SV Impianti so v deželni diviziji 2 utrpeli drugi poraz v letošnji sezoni. Na gostovanju v Gorici so klonili proti vodilnemu Athletismu, ki je bil boljši z 58:50. Tekma je bila v prvih treh četrtinah popolnoma izenačena. Pred zadnjimi desetimi minutami igre so gostje vodili za točko (43:44), nato pa niso več našli poti do koša. Athletismo je kaznoval napake Dolinčanov, zadnjo četrtino dobil z delnim izidom 15:6 in tako ohranil neporaženost v letošnjem prvenstvu.