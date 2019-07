Sloga Tabor ne bo igrala državne B-lige

Sloga Tabor tudi letos ne bo igrala v B-ligi. Lani se je odpovedala nastopanju v državni ligi, v kateri je leto prej dosegla obstanek, letos pa se je odrekla napredovanju in bo po vsej verjetnosti spet nastopala v C-ligi. Tako so nam potrdili v klubu, v naslednjih tednih pa bo deželna odbojkarska zveza tudi uradno potrdila, ali bo slovenskemu klubu ponovno pripadlo mesto v najvišji deželni ligi.

Glavni razlog za odpoved je bilo pomanjkanje kakovostnih igralcev. Pred mesecem dni je dogovor o sodelovanju z Olympio in sestavi skupne ekipe padel v vodo, saj goriški igralci niso dali svoje razpoložljivosti. Pri Slogi Tabor so naposled upali, da se jim bo vendarle kdo od Goričanov pridružil in bodo tako lahko sestavili ekipo za višjo ligo, a se zaradi študijskih obveznosti to ni izšlo. V tem času se je tudi David Cettolo, dolgoletni steber ekipe, odločil, da se s partnerico odseli v Nemčijo, Ambrož Peterlin pa je še pred koncem prvenstva napovedal konec kariere. Odločitev odbora je bila torej na dlani.

Vse kaže, da jih bo deželna zveza vendarle sprejela v C-ligo, četudi uradni odgovor še čakajo. Na seznamu naj bi bilo 11 ekip, dvanajsta pa bi bila torej lahko Sloga Tabor.

Po odločitvi so šli pri Slogi Tabor že korak naprej. Celoten moški sektor – tri ekipe, ob članski, ki bo igrala v C-ligi, še U18 in U13 – so zaupali Lorisu Maniaju, ki bo ekipe vodil s pomočjo Ambroža Peterlina. Svojo razpoložljivost je dala že celotna lanska garnitura igralcev z Vasilijem Kantejem in Nicholasom Privillegijem na čelu, ekipo pa bodo dopolnili tudi nekateri mladi, ki so se lani kalili v prvenstvu U16.