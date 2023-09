Slovenija premagala Italijo in osvojila 7. mesto na SP

Košarkarji Slovenije so 19. svetovno prvenstvo v Aziji končali na sedmem mestu. Na zadnji tekmi v Manili so premagali Italijo z 89:85.

Slovenija je s tem izenačila najvišjo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Sedma je bila tudi v Španiji 2014. Tekmovanje na Okinavi in Filipinih je končala z izkupičkom petih zmag in treh porazov.

Danes bo ob 14.30 v dvorani Mall of Asia še tekma za peto mesto med Litvo in Latvijo, jutri pa sledita obračun za bron med Kanado in ZDA (10.30) ter finale Srbija - Nemčija ob 14.40.

Najboljši strelec Slovenije, ki je igrala brez Klemna Prepeliča in Jake Blažiča, je bil znova Luka Dončić, ki bo s povprečjem 27 točk na tekmo verjetno prvi strelec svetovnega prvenstva. Danes je zbral 29 točk ob 10 skokih, 8 podajah in 3 ukradenih žogah.