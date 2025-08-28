Slovenke se bodo pomerile s Turkinjami

Znane so štiri ekipe osmine finala svetovnega prvenstva v odbojki za ženske na Tajskem. Slovenke se bodo pomerile z evropskimi prvakinjami Turkinjami, Američanke pa s Kanadčankami. Slovenska in turška reprezentanca bosta moči merili 1. septembra v Bangkoku. Domačinke Tajke, druge v skupini A, čakajo Japonke, branilke naslova Srbkinje, ki so v skupini H zasedle drugo mesto, se bodo pomerile z Nizozemsko.

Na tekmi za prvo mesto v skupini E je bila Turčija prepričljiva proti Kanadi s 3:0, medtem ko je Japonska na tekmi za prvo mesto v skupini H izkoristila odsotnost najboljše srbske igralke Tijane Boškovic zaradi poškodbe gležnja in slavila s 3:1.

Preostali štirje pari osmine finala bodo znani danes pozneje po tekmah Dominikanska republika - Kitajska in Poljska - Nemčija v skupinah F in G.

Zmagovalke tekme Dominikanska republika - Kitajska se bodo v osmini finala pomerile s Francijo, poraženke pa z Brazilijo, medtem ko se bodo zmagovalke tekme Poljska - Nemčija pomerile z Belgijo, poraženke pa z Italijo.