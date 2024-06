$!Slovenska olimpijska bakla prispela v Novo Gorico

Danes dopoldne je prispela pred občinsko palačo MO Nova Gorica slovenska olimpijska bakla s ciljem, da ponese med športnike in prisotno publiko olimpijske sanje in vrednote olimpizma. Prireditve so se udeležili tudi goriški zamejski športniki, z ZSŠDI-jem na čelu. Razne prisotne delegacije so na ploščadi pred občinsko palačo udejanjile simbolični tek z baklo. Zvrstili so se predstavniki MO Nova Gorica, KK Soške elektrarne, SK Gorica, predstavniki paraolimpijskih športov idr. Prva je prevzela baklo alpska smučarka Ana Bucik. Med nosilci bakle je bil tudi uspešni kajakaš Nejc Žnidarčič ter goriška zamejska odbojkarja in A3 ligaša Mitja Pahor in Ismael Princi. Kuliso zamejskih športnikov in športnih delavcev so dopolnile športnice AŠD Mavrica, predsednik OK Val in odbornik pri ZSŠDI-ju Sandro Corva, predsednik KK Šilec Robert Makuc, predsednica MTS Doberdob Mateja Devetak ter organizacijski tajnik pri ZSŠDI- ju Igor Tomasetig.

Prireditvi je, v pritličju občinske palače, sledila krajša novinarska konferenca.