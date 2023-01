Slovenski biatlonec Pavel Trojer osvojil drugo zlato na Eyofu

Slovenski biatlonec Pavel Trojer je osvojil svojo drugo zlato medaljo na zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine Eyof 2023, ki te dni poteka v FJK. S konkurenco je v kraju Forni Avoltri pometel še v posamični preizkušnji na 12,5 km. Najbližji zasledovalec, Slovak Michal Adamov, je zaostal za več kot minuto in pol.Slovenske športnice in športniki so na Ofemu osvojili štiri odličja, vsa najžlahtnejša. Prvo zlato medaljo za Slovenijo je na posamični tekmi priborila smučarska skakalka Nika Prevc. Skakalke so nato bile zlate še na ekipni tekmi, Trojer pa je v torek slavil v posamičnem sprintu na 7,5 km.