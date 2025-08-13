SloVolley bo okrepil tržaški A-ligaš

Združeno ekipo SloVolley bo v prihodnji sezoni v C-ligi okrepil še ne 29-letni tržaški korektor Andrea Bulfon (letnik 1996). Tržačan je že pri trinajstih letih zapustil domače mesto in zaigral za Club Italia, vsa mladinska prvenstva je nato odigral pri Lube. Kariero v članskih prvenstvih je več kot deset let nadaljeval v klubih v italijanski A2- in A3-ligi, v lanski sezoni je igral za Abba Pineto v A2-ligi.

Tržaški odbojkar se je odločil, da se bo letos vrnil in ustalil v Trstu, tako se je za združeno ekipo Olympie in Sloge Tabor pojavila priložnost, da ga zvabi v svoje vrste.