SloVolley bo v nedeljo igral v Gorici

SloVolley ZKB bo v nedeljo, 10. novembra, ob 17. uri spet igral pred domačimi gledalci, a tudi tokrat v Gorici. Repenska telovadnica namreč še nima vseh dovoljenj za igranje B-lige. SloVolley bo v nedeljo gostil ekipo 4 Torri Ferrara.

Združena ekipa tržaških in goriških slovenskih društev, ki se ukvarjajo z moško odbojko, bi morala igrati prva dva kroga v Gorici in druga dva v Repnu, nato pa izmenično enkrat v telovadnici Mirka Špacapana v Gorici enkrat pa v telovadnici Paola Colje v Repnu. Zaradi omenjene težave pa bo tudi tretjo domačo tekmo to nedeljo odigrala v goriški športni dvorani.