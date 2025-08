SloVolley v C-ligo z nespremenjenim štabom iz B-lige

Olympia in Sloga Tabor bosta po letošnjem izpadu SloVolleyja iz B-lige potrdili sodelovanje in skupaj sestavili ekipo za C-ligo, ki jo bosta tako kot v preteklih sezonah upravljali med Gorico in Repnom. Kot je pojasnil predsednik Olympie Filip Hlede, ostaja strokovni štab za prihodnjo sezono nespremenjen. Trener bo še naprej Ambrož Peterlin, ki je dal svojo razpoložljivost, da ekipo vodi tudi v C-ligi, pomožni trener bo Matija Corsi, ki je medtem časom tudi opravil trenerski izpit, kondicijski trener Andrej Batagelj, spremljevalec pa Marko Komjanc.

Od igralcev, ki so v lanski sezoni nastopali v B-ligi, se jih je devet odločilo, da pot nadaljuje z isto ekipo. »Nekatere so sicer poklicali tudi k Soči, a so se naposled zaradi treh napornih sezon in pa tudi ker bi si po lanskem izpadu želeli B-ligo znova doseči na igrišču, odločili, da ostanejo pri nas, če se bomo vpisali v C-ligo,« je pojasnil Hlede.

Društvi se tako ukvarjata s tem, kako bi zapolnili še ostala prosta mesta, predvsem na zunanjih pozicijah bi potrebovali še kakšnega odbojkarja. Načrtujejo, da bi ekipo dopolnili s kakšnim igralcem, ki trenutno igra v D-ligi pri Slogi Tabor, a iščejo pravo birokratsko rešitev za to. Odprti so tudi za sodelovanje s kakšnim igralcem, ki trenutno nima ekipe.