»Smo stoodstotno pripravljeni na etapo in na sprejem navijačev«

Giro d’Italia se po štirih letih vrača na goriške ceste. Leta 2021 je na etapi s startom v Gradežu in cilju v Ulici Roma v Gorici zmagal belgijski kolesar Victor Campenaerts, roza majico pa je nosil Kolumbijec Egan Bernal, ki je nato tudi na koncu slavil zmago. In kot pred štirimi leti bo tudi letos karavana dirke po Italiji kolesarila po slovenskih cestah, vendar ima letošnja etapa še poseben pomen, saj simbolično poteka v letu, ko sta Nova Gorica in Gorica tesno povezani v skupnem duhu evropske prestolnice kulture GO!2025.

Priprave na etapo so se začele pred meseci, za trenutno stanje, dan pred etapo, pa smo vprašali Roka Lozeja, tehničnega direktorja slovenskega dela etape in podpredsednika Kolesarske zveze Slovenije.

Kolikšen odstotek priprav je že nared?

Iz tehničnega vidika smo naredili vse, kar je bilo treba storiti, torej mirne duše lahko izjavim, da smo stoodstotno pripravljeni. Pripravljeni smo rešiti vse nepredvidljivosti.

Katera dela so bila najbolj potrebna?

Velikih del nismo imeli. Na veselje občanov smo asfaltirali več cest in uredili dve krožišči ter tako poskrbeli, da bo potek dirke čim boljši in varnejši.

Kako je potekalo sodelovanje z italijansko stranjo in z organizatorji RCS?

Sodelovanje je zelo dobro. Bodisi z italijansko stranjo kot s samimi organizatorji Gira. Večkrat smo se srečali na tehničnih sestankih in si ogledali traso etape. Najbolj je bilo naporno usklajevati zapore in urejevati ceste.

Kaj svetujete navijačem, kje naj se postavijo in kako naj dospejo do trase dirke?

Vse je pripravljeno za sprejem navijačev v Brdih in v Novi Gorici. Imeli bodo cel dan možnost, da si ogledajo naše kraje. Svetujem, da se navijači pravočasno odpravijo na prizorišče, da upoštevajo znake in navodila rediteljev in da se podajo do proge peš.

Sobotna etapa je brez dvoma pomembna za celotno Goriško in tudi za Slovenijo. Kako si želite, da bi ostala v spominu?

Ta etapa Gira naj bo poklon kulturno združeni Gorici. Želim si, da ko se bomo v naslednjih letih spominjali na GO!2025, bomo pomislili tudi na to etapo Gira, na šport, ki povezuje kulture in ruši meje. Pričakujem tudi pomemben turistični učinek. V soboto se bodo predstavili širši publiki dežela Furlanija - Julijska Krajina, Brda in Gorici. Več kar ponudimo, več lahko iztržimo. Turist mora vedeti, da le eno uro od Benetk je tudi Gorica, so tudi Brda. Sporočilo te etape je, da si lahko v enem dnevu ogledaš dve državi in dve kulturi, ki sta tesno povezani.