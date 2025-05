Soča kljub porazu v državni B-ligi

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Mariano 2:3 (26:24, 19:25, 25:22, 19:25, 12:15)

Soča ZKB Lokanda Devetak​: Devetak 10, Princi 1, Pantani 4, A. Cotič 2, Miklus 11, Čavdek (L), T. Cotič 17, Makuc 0, Antoni 1, G. Černic, Vižintin 15, N. Černic (L), S. Cotič, Persoglia. Trener: Battisti

Soča je napredovala v B-ligo. Moška ekipa sovodenjskega društva je dosegla zgodovinsko napredovanje in prvič osvojila B-ligo. Da bi bila po zadnjem krogu rednega dela skupine za napredovanje gotova uspeha, ne glede na to, kaj bi se zgodilo na drugem igrišču, je potrebovala dve točki. Osvojila je eno in ob sočasnem porazu Fiume Veneta s 3:2 spisala zgodovino.

Sočani v (pre)polni telovadnici niso računali le na 7. igralca iz publike ampak na celo množico zelo glasnih navijačev, ki so poskrbeli za enkratno vzdušje. Ko je na tla padla zadnja žoga, se je začelo nepopisno veselje. Odbojkarji Soče so se zmage še dolgo veselili s svojimi zvestimi navijači.

MOŠKA B-LIGA

Silvolley - SloVolley ZKB 3:1 (25:21, 23:25, 25:14, 25:23)

​SloVolley ZKB​: Castellani 1, Pauli 6, Sutter 7, Micali 2, Sicco 9, Terpin 4, Dessanti (L), Margarito (L), Komjanc 6, Bensa 2, Cherin 12, Jerič 6, Corsi 0. Trener: Peterlin.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach - Aurora Volley 1:3 (25:14, 24:26, 21:25, 14:25)

​Sloga Tabor Studi Vegliach​: Mezzari, Petrič, Matana 1, Lozej 1, Segre 11, Kalc 2, Golob, Mesar 8, Vremec 13, Mavrič Žikič 8, Vattovaz 1. Trener: Manià.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet Bar Tabor - Talmassons 3:0 (25:19, 25:15, 25:17)

Soča Lokanda Devetak ZKB - Cordenons 1:3 (16:25, 25:23, 19:25, 17:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 16, Cotič 3, L. Berzacola 1, Komic 0, Paulin 0, Flospergher (L), Ferfoglia, A. Berzacola 13, Tosolini 0, Soprani, Gruden, Birri (L), Spindler, Lukajic, Menis 11. Trener: Orel

Gledalci v sovodenjski telovadnici so bili danes priča dvema napredovanjema. Po odbojkarjih Soče so se napredovanja namreč razveselile tudi odbojkarice Cordenonsa, ki so si z zmago nad sočankami zagotovile C-ligo. Tekma je bila za gostujočo ekipo izjemno pomembna, saj bi le z zmago lahko prišle do napredovanja, Orlove varovanke pa so se jim dobro upirale. Sočanke so kot novinke v ligi prvenstvo sklenile na 10. mestu.