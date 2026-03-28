Glasbeni odgovor ameriški politiki

Ljubitelji hitrih hardkor ritmov, danes ste vi na vrsti. Iz Bostona je namreč prišla vest, da so Dropkick Muprhys izdali nov album, tokrat v sodelovanju s hardkor bendom Haywire. New England Forever je izšel pred dvema tednoma za neodvisno glasbeno založbo Dummy Luck Music.

Skupina Dropkick Murphys je danes glavna predstavnica keltskega pank rok gibanja. Gre za posebno glasbeno zvrst, ki spaja pank rok ritme s tradicionalno, irsko folk glasbo. Pionir te glasbe je sicer zasedba The Pogues, ki je s keltskim pank rokom začela že v osemdesetih.

Murphyse je leta 1996 s skupino prijateljev ustanovil pevec Ken Casey. Fantje so na začetku vadili kar v kleti nekega brivca. Kmalu pa so začeli z intenzivnim koncertiranjem v Bostonu in drugih sosednjih mestih. Leta 1998 so izdali svoj prvenec Do or Die, istega leta pa sta k bendu pristopila pevec Al Barr in bobnar Matt Kelly. Poleg njiju sestavljajo danes skupino še kitarist James Lynch, basist Kevin Rheault ter vsestranski glasbeniki Tim Brennan, Jeff DaRosa in Campbell Webster – ti igrajo med drugim tudi bendžo, raznorazne harmonike, mandoline in predvsem gajde. Končni rezultat je seveda svojevrsten in poskočen. Še posebno razburljivi so njihovi nastopi v živo, na katerih si je treba dobro zavezati vezalke, saj sta prerivanje in skakanje na dnevnem redu. Tudi besedila, ki jih v glavnem piše pevec Casey, so za Murphyse pomembna. Večkrat so v ospredju socialne problematike in težave delavskega razreda pa tudi razposajeni žuri in ljubezen do irske dežele.

Keltski pankrokerji pa so se tokrat odločili za sodelovanje s hardkor bendom Haywire 617. Gre za nov glasbeni projekt, ki pa ga sestavljajo glasbeniki z dolgo kilometrino. Skupino je ustanovil pevec Austin Sparkman, ki je na hardkor sceni že leta aktiven v bendih Buried Dreams, Conservative Military Image, Rude Awakening, Skinhead, The Chisel in Yellow Stitches. Haywire oziroma Haywire 617 (številka se nanaša na bostonsko klicno kodo, ker so jih že večkrat zamenjali za druge zasedbe z istim imenom) je pristni hardkor bend s surovim in brezkompromisnim glasbenim pristopom.

New England Forever je kratka plošča, sestavlja jo osem pesmi: vsak bend je posnel dva avtorska komada, dve skladbi sta zaigrala skupaj, ob tem pa sta še dve glasbeni priredbi. Prvi single Citizen I.C.E. je predelava Dropkick Muprhys komada Citizen C.I.A. Gre za ostro kritiko dogodkov, ki so se v prejšnjih mesecih zgodili v Minnesoti. »Medtem ko ubijajo Američane na ulicah, menimo, da je naša dolžnost ozaveščati ljudi in biti eden izmed glasov, ki nasprotuje tej nočni mori,« je bil v nekem intervjuju jasen Casey. Podobnemu kalupu sledijo tudi ostale skladbe. Vse so izredno hitre, kratke in jezne. Učinkovit glasbeni odgovor sedanji ameriški politiki.

Dummy Luck Music, 2026