Sočo SloVolley okrepil Dalibor Tomić

Ekipo Soča SloVolley, ki bo nastopala v B-ligi, je okrepil izkušeni slovenski krilni napadalec Dalibor Tomić (letnik 1986). Napadalec iz Nove Gorice je v svoji karieri igral v glavnem v prvi slovenski ligi, in sicer pri Salonitu Anhovo (danes se ekipa imenuje Alpacem Kanal) in pri Novi Gorici.

Glavnino ekipe bodo kot rečeno sestavljali domači igralci, ki so si v lanski sezoni prislužili napredovanje iz C-lige. V prihodnjih dneh pa bo sovodenjsko društvo razkrilo še ostale odbojkarje, ki bodo v B-ligi dopolnili ekipo domačih adutov.