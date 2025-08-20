Sreda, 20 avgust 2025
Iskanje
Soča SloVolley

Sočo SloVolley okrepil Dalibor Tomić

Dolga leta je igral v prvi slovenski ligi

Spletno uredništvo |
Sovodnje |
20. avg. 2025 | 10:21
    Sočo SloVolley okrepil Dalibor Tomić
    Dalibor Tomić (FB SOČA)
Dark Theme

Ekipo Soča SloVolley, ki bo nastopala v B-ligi, je okrepil izkušeni slovenski krilni napadalec Dalibor Tomić (letnik 1986). Napadalec iz Nove Gorice je v svoji karieri igral v glavnem v prvi slovenski ligi, in sicer pri Salonitu Anhovo (danes se ekipa imenuje Alpacem Kanal) in pri Novi Gorici.

Glavnino ekipe bodo kot rečeno sestavljali domači igralci, ki so si v lanski sezoni prislužili napredovanje iz C-lige. V prihodnjih dneh pa bo sovodenjsko društvo razkrilo še ostale odbojkarje, ki bodo v B-ligi dopolnili ekipo domačih adutov.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: