Šolske telovadnice: v popoldanskem času za športne dejavnosti!

Zagonetka o šolskih telovadnicah je po današnjem sestanku med tržaško odbornico za šolstvo Angelo Brandi in ravnatelji tržaških šol bržkone rešena. »Potrdili smo, da bodo šolske telovadnice med šolskim urnikom seveda služile šolskim dejavnostim, po tem pa bodo na razpolago lastniku, ki je v tržaškem primeru Občina, in ta bo naposled telovadnice lahko dodeljevala športnim društvom, ki bodo za to zaprosila,« nam je pojasnila odbornica. V Trstu je le nekaj primerov, ko bi morali telovadnicam spremeniti namembnost: če bo v eni zagotovo onemogočena športna vadba, pa bodo v preostalih dveh morda le dobili alternativno rešitev in telovadnice prepustili športnim klubom. Na srečanju so se na splošno pogovorili tudi o čiščenju in razkuževanju telovadnic, saj je odbornica odgovorna le za »šolski« del. Za čiščenje in razkuževanje bo med šolskim urnikom skrbela šola, s tem da bo po pouku poskrbela, da bo telovadnico lastnik oziroma upravitelj (doslej Tergestina) prevzel že očiščeno po že obstoječih državnih priporočilih, prav tàko pa mora upravitelj zapustiti ob koncu večernih treningov.

