Spodrsljaj Jadrana

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Oderzo – Jadran Monticolo&Foti 70:49 (18:13, 35:27, 53:37)

Jadran: Batich 17 (7:8, 2:4, 2:6), Zidarič 0 (-, 0:1, 0:2), Ban 3 (1:2, 1:3, 0:3), Schina 8 (3:7, 1:2, 1:3), Ridolfi 2 (- , 1:2, -), De Petris 8 (-, 4:16, -), Jakin 0 (-, 0:1, -), Malalan 1 (1:2, 0:5, -), Pregarc 0, Bunc 7 (-, 2:2, 1:3), Rajčič 3 (-, 0:1, 1:4). Trener: Oberdan. PON: Batich.

Šo petkovem domačem spodrsljaju v zaostali tekmi proti Boznu so jadranovci v nedeljo spet izgubili, tokrat v Oderzu. Bila je to ena slašbih prvenstvenih predstav košarkarjev naše združene ekipe. Slab pristop do tekme in posledično slabi odstotki pri metu, veliko izgubljenih žog so botrovali pekočemu porazu. Skratka, treba bo čimprej pozabiti na to slabo predstavo in se pripraviti že v sredo na novo zaostalo tekmo v gosteh proti Codroipu. V soboto pa bo na vrsti tržaški derbi s Cusom.