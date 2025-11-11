Športel o Juventini

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil odbornico AŠD Juventina Majo Peterin ter nogometaša štandreškega moštva elitne lige Thomasa Bregantija in Kevina Brica. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele vnovični poraz nogometašev Sistiane Sesljana v promocijski ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo odbojkaric Zaleta v D-ligi. Sodelavka Nika Simonič je predstavila višješolsko profesorico in vsestransko športnico oziroma triatlonko Mailo Ozbič, ki je sodelovala tudi v rubriki Športna anekdotica. V oddajo se je po video povezavi vključil tudi športni urednik Primorskega dnevnika Jan Grgič, ki je spregovoril o obnovljeni športni prilogi Šport plus.

Klikni in oglej si oddajo