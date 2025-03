Športel o slovenskih košarkarskih ekipah v nižjih ligah

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil pomožnega trenerja Sokolove članske ekipe Marka Švaba in Bregovega košarkarja ter odbornika Igorja Gregorija, po video povezavi pa se je v oddajo vključil predsednik AŠZ Dom Mitja Primožič. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne 1. amaterske lige med Bregom in Opicino ter tekmo skupine za obstanek v košarkarski meddeželni B-ligi med Jadranom in Cremono, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo moške odbojkarske B-lige med SloVolleyjem in Massanzagom. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov košarkar Lucas Jakin.

