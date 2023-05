Športel o stoletnici Zarje

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠD Zarja Roberta Kalca ter odbornika bazovskega društva, ki letos slavi stoletnico obstoja, Jano Ban in Maksimiljana Grgiča. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele obstanek odbojkarjev Soče v deželni C-ligi in tekmo Gaje v ženski teniški C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa slavnostno otvoritev novega sedeža JK Čupa in proslavo ob 50-letnici nastanka sesljanskega kluba ter 52. redni volilni občni zbor ZSŠDI, ki je potekal prejšnji teden v Jamljah. Po video povezavi se je v oddajo vključil predsednik AŠD Kontovel Peter Lisjak. Gostom v studiu je postavil pokrajinski predsednik SKGZ za Goriško Marino Marsič.