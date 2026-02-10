Športel o tenisu pri AŠZ Gaja

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predstavnike teniške sekcije AŠZ Gaja, in sicer učitelja tenisa druge stopnje Mattea Ciguia, učiteljico tenisa tretje stopnje Petro Kalc in mlado teniško igralko Terezo Plesničar. V oddajo sta se po videopovezavi vključila še Giorgia Sinigoi, sestra alpske smučarke Caterine Sinigoi, ki se pripravlja na nastop na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo, in vzhajajoča zvezda slovenskega tenisa Žiga Šeško, ki je pred kratkim osvojil zmago na mladinski različici odprtega teniškega prvenstva Avstralije. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele prestižno zmago Jadranovih košarkarjev v meddeželni B-ligi nad Ozzanom in nogometni derbi 3. amaterske lige med proseškim Primorjem in doberdobsko Mladostjo, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago odbojkarjev SloVolleyja v zadnjem krogu rednega dela C-lige. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov košarkar Jernej Pregarc.

