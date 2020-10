Športel o težavah v času koronavirusa

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan (njegov sovoditelj Cristian Visintin se je še tokrat oglasil iz domače karantene) gostil tajnika ZSŠDI Evgena Bana, ki je spregovoril o 50-letnici športne krovne organizacije ter o trenutnih težavah slovenskih športnih društev v Italiji zaradi koronavirusnih omejitev. Preko video povezave se je v pogovor vključil odvetnik in predsednik AŠZ Dom Mitja Primosig. Kamere Športela so ujele nogometno tekmo 2. amaterske lige med Opicino in Sovodnjami ter tekmo deželnega odbojkarskega pokala med Slogo Tabor in Fincantierijem, sodelavec Martin Poljšak pa je obiskal urednika spletne strani slosport.org Branka Lakoviča. Gostu v studiu je vprašanje s terena postavil spremljevalec nogometašev Sovodenj Marko Fajt.

Klikni in oglej si oddajo