Športel s tremi trenerji iz Slovenije

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil trenerja slovenske reprezentance za evropski pokal v alpskem smučanju Aleša Severja (nekdaj pri SK Devin), trenerja nogometašev NK Kras Repen Roka Božiča in trenerja namiznoteniških ekip pri AŠK Kras Saša Lasana. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele poraz Krasovih nogometašev v elitni ligi in zmago Jadranovih košarkarjev v meddeželni B-ligi. V rubriki športna anekdotica je sodeloval nekdanji Krasov nogometaš in trenutno športni vodja repenskega kluba Ivan Kocman.

Klikni in oglej si oddajo