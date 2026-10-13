Športel tokrat o Barcolani

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil športega direktorja TPK Sirena Roberta Skerlavaja, podpredsednika JK Čupa in jadralskega sodnika Luko Vugo ter vinarja Sandija Skerka, ki se je letošnje Barcolane udeležil na jadrnici New Zealand Endeavour. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele 58. izvedbo Barcolane, kamere Športela pa tekmo nogometne elitne lige med Krasom Repen in tržiškim UFM ter tekmo košarkarske meddeželne B-lige med Jadranom Motomarine in Bottanucom. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Krasov nogometaš Miguel Skabar.

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