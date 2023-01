Športel z učitelji smučanja

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika Osnovne organizacije zamejskih učiteljev smučanja (OOZUS) Marka Presla, tajnika OOZUS Livia Rožiča in člana slovenske demonstratorske vrste Vida Baruco. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele prvi letošnji poraz odbojkaric Zaleta v C-ligi in derbi moške odbojkarske C-lige med Slogo Tabor in SloVolleyem, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago košarkarjev Bora v C-ligi silver. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavila Borova atletinja in navijačica Sloge Tabor Meta Sterni.

