Nedelja, 21 september 2025
Športna nedelja

Športna nedelja: Juventina in Kras doma, v Zgoniku A2-liga

Z današnjo etapo se v Zgoniku začenja ženska namiznoteniška A2-liga. V Trebčah pokalni derbi med Primorcem in Vesno

Jan Grgič |
FJK |
21. sep. 2025 | 9:01
    Z včerajšnje tekme SloVolleyja ZKB za 51. Pokal za bazoviške žrtve (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

15.30 v Štandrežu: Juventina – Muggia

15.30 v Repnu: Kras Repen – Tolmezzo Carnia

POKAL 2. AL

15.30 v Križu: Zarja – Campanelle

POKAL 3. AL

15.30 v Trebčah: Primorec – Vesna

NAMIZNI TENIS

ŽENSKA A2-LIGA

V telovadnici v Zgoniku: 11.00 Kras – Sudtirol, 14.00 Kras – Vallecamonica A

ŽENSKA B-LIGA

V kraju Auer pri Bocnu: 11.00 San Giovanni Pordenone – Kras, 14.00 Kras – Raimondo D’Aronco

ODBOJKA

51. POKAL ZA BAZOVIŠKE ŽRTVE

Telovadnica Sava Ušaja v Nabrežini: 9.30 1A – 1B, sledi 3A – 3B

Telovadnica Pavla Colje v Repnu: 10.00 1B – 2A, sledi tekma za tretje mesto, sledi finale za prvo mesto

