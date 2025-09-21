Športna nedelja: Juventina in Kras doma, v Zgoniku A2-liga

NOGOMET
ELITNA LIGA
15.30 v Štandrežu: Juventina – Muggia
15.30 v Repnu: Kras Repen – Tolmezzo Carnia
POKAL 2. AL
15.30 v Križu: Zarja – Campanelle
POKAL 3. AL
15.30 v Trebčah: Primorec – Vesna
NAMIZNI TENIS
ŽENSKA A2-LIGA
V telovadnici v Zgoniku: 11.00 Kras – Sudtirol, 14.00 Kras – Vallecamonica A
ŽENSKA B-LIGA
V kraju Auer pri Bocnu: 11.00 San Giovanni Pordenone – Kras, 14.00 Kras – Raimondo D’Aronco
ODBOJKA
51. POKAL ZA BAZOVIŠKE ŽRTVE
Telovadnica Sava Ušaja v Nabrežini: 9.30 1A – 1B, sledi 3A – 3B
Telovadnica Pavla Colje v Repnu: 10.00 1B – 2A, sledi tekma za tretje mesto, sledi finale za prvo mesto