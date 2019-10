Športna nedelja: prvi poraz Jadrana, zmagi Sistiane Sesljana in Krasa Repen

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD

Abano Montegrotto - Jadran Motomarine 76:69 (18:14, 39:24, 54:40)

Jadran: Ban 22 (9:9, 5:7, 1:9), Ridolfi 2 (-, 1:1, -), Malalan 0 (-, 0:1, 0:2), Škerbec 15 (-, 6:13, 1:3), Milisavljevic 6 (-, 3:8, -), De Petris 2 (-, 1:4, -), Zidarič 7 (-, 2:4, 1:6), Cettolo 3 (-, 0:1, 1:4), Daneu 6 (1:2, 1:3, 1:2), Švab nv, Sosič 6 (-, -, 2:3), Pregarc 0 (-, 0:1, -). Trener: Mura.

Jadran se je z gostovanja v Venetu vrnil domov s prvim prvenstvenim porazom. Za košarkarje trenerja Mure je bila usodna druga četrtina, ko je bil delni izid 21:10. V zadnji četrtini pa je bil Jadran znova v igri: 19 sekund pred zvokom sirene so gostje zaostajali le za dve točki. Do konca tekme pa so zadevali le gostitelji in tako nanizali sedem točk prednosti.

NOGOMET

ELITNA LIGA

Primorje - Pro Gorizia 1:5 (1:1)

Strelec: Pagliaro 25.

Primorje: Persic, Kuniqui, Ingrande (Zarattini), Pagliaro, Benzan (Debernardi), Bucca, Poropat, Karacu (Krasniqui), Pisani (Sadik), Školnik, Girardini (De Luca).

Primorje je na domačem igrišču prejelo močno zaušnico s strani Pro Gorizie, ki letošnje sezone ni začela najbolje. Zdaj pa počasi premleva krizo in dokazuje, da je ekipa za višje položaje na lestvici. Prvi polčas se je sicer končal 1:1. Prvi so povedli domačini s Pagliarom. Takoj na začetku drugega dela so gostje zadeli drugi zadetek. V 60. minuti pa ključ srečanja: sodnik je pokazal rdeč karton Bucci in dosodil enajstmetrovko gostom. Odtlej se Primorje ni več pobralo. Gledalci so do konca videli še dva gola Pro Gorizie.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen - Sant’Andrea San Vito 3:0 (2:0)

Strelca: Volaš (rig-11m), Volaš, Kocman.

Kras Repen: Francescutti, Škabar (Stocca Kralj), Cudicio, Dekovic, Strussiat, Simeoni, Kocman (E. Bresich), Fernandez (P. Bresich), Volaš (Formigoni), Zappalà, Savron (Sancin). Trener: Pahor.

Kras Repen je na domači tekmi proti tržaški ekipi, ki je sicer ena izmed najbolj šibkih v ligi, igral suvereno in na koncu zasluženo zmagal. Že po prvem polčasu je bil izid 2:0. Obakrat je v polno yadel Volaš, ki je nato v drugem polčasu odločilno podal Ivanu Kocmanu za tretji gol.

Sevegliano Fauglis - Sistiana Sesljan 0:1 (0:1)

Strelec: David Colja 24.

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato, Kerpan, Cassara (Fabris), Zlatič, Carli, Disnan, Vasquez (Del Rosso), Pitacco (Celea), Carlevaris (Erik Colja), D. Colja (Germani).

Vižoveljski »delfini« so se s težkega gostovanja vrnili z vsemi tremi točkami. Sevegliano Fauglis na domačem igrišču ni izgubil poldrugo leto. Rumeno-modri so tokrat igrali zelo kompaktno in prepričljivo. V prvem polčasu je dosegel zmagoviti gol David Colja. Znova po podaji s prostega strela, kar je že običajno za Sistiano Sesljan. V drugem polčasu so gostje igrali zelo konkretno. Obrambna vrsta (Carli, Zlatič in Kerpan) je bila nepremagljiva. Zelo dobro je igral tudi mladi Pitacco (letnik 2002).

2. AMATERSKA LIGA

Piedimonte - Vesna 0:0

Primorec - Triestina Victory 4:4 (1:0)

Strelci: 45. Castrillon; 47. Capraro, 70. Capraro, 85. Tuccio

Primorec: Sorrentino, Frangini, De Leo, F. Tesser, Fedele (N. Tesser), R. Dicorato, Cerebuch, Grego, Capraro, Piras, Castrillon (Tuccio). Trener: De Sio.

Primorec je proti glavnemu favoritu za prvo mesto že vodilo s 4:2. De Siovi varovanci so bili večji del srečanja boljši tekmec. Le v končnici so naivno zgrešili nekaj žog, kar je bilo zadnje usodno. Triestina Victory je naposled uspel izenačiti.

Breg - Cormonese 0:5 (0:3)

Breg: Blasevich, Calabrese, Pischianz, Marchetti, Bobbini, Galata’, Halili (Bazzara), Labella (Marchio), Madrusani (Carbone), Masella (Spena), Cermelj (Carbone). Trener: Quagliarello.

Ekipa iz Krmina je v Dolini povedla že po petih minutah. Do konca prvega dela je bil izid že 0:3. Breg je popustil že po prvem golu. Tudi v nadaljevanju ni bilo nobene reakcije Brega in Cormonese je še dvakrat zadel v polno.