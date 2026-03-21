V Kopru strokovnjaki nasprotujejo množični zasaditvi evkaliptusov

Pod okriljem participativnega proračuna so nameravali na različnih lokacijah v Kopru posaditi evkaliptusova drevesa, a se to ne bo zgodilo, poročajo Primorske novice. Strokovnjaki namreč močno nasprotujejo množični zasaditvi evkaliptusov, saj gre za tujerodno vrsto, ki ni primerna za tukajšnje okolje. Projekt bodo zdaj prilagodili in zasadili pinije.

V koprski občini pravijo, da trdno verjamejo v projekt participativnega proračuna, a da morajo obenem tehtati tudi posledice in upoštevati mnenje stroke. V Kopru sicer evkaliptus raste v mestnem parku ob Semedelski promenadi. “To drevo odlično uspeva. Evkaliptuse bomo uporabili izključno za povečanje biodiverzitete z zasaditvijo med druga drevesa,” napovedujejo v občini.

Izglasovan projekt participativnega proračuna so prilagodili in bodo tako na območju med trgovinama Dipo in Harvey Norman ter hotelom Capris, ob javni poti, predvidoma v drugi polovici aprila ali začetku maja zasadili približno 15 pinij. “Med druge zasaditve bomo za povečanje biodiverzitete zasadili skupno do največ štiri evkaliptuse,” še dodajajo.

Pod okriljem parkovnih in drugih zasaditev imajo sicer več načrtov. Koprska občina je namreč uspešno kandidirala na razpisu Čebelarske zveze Slovenije za prejem sadik medovitih dreves, ki ga sofinancira ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tako so prejeli 40 srebrnolistnatih lip in 10 cepljenih sadnih dreves, s katerimi bodo dopolnili dragocen življenjski prostor za čmrlje, čebele in metulje. Dodatno lipo je občini kot simbol sodelovanja, skrbi za naravno okolje in poudarjanja pomena čebel ter drugih opraševalcev, podarilo Obalno čebelarsko društvo Koper in so jo ob dnevu medovitih rastlin (12. marec) že zasadili v mestnem parku.

V prihodnjih dneh bodo delavci Marjetice Koper zasadili še preostalih 50 medovitih dreves, in sicer ob kolesarski poti v Olmu (Hoferjem in Mercatorjem, kjer so nekoč bili vrtički), v mestnem parku, ob glavni avtobusni postaji ter na Markovcu.