Desetim talentom so podelili deset nagrad

Odprtje desetmesečne razstave Rise and Shine v muzeju umetnosti in mode ITS Arcademy, deset finalistov in deset podeljenih nagrad - v takšnem ritmu se je včeraj sklenila letošnjega izdaja modnega natečaja ITS (International Talent Support). Mednarodna strokovna žirija je že pred dnevi v finale uvrstila deset mladih oblikovalcev, izbranih med kar 700 prijavljenimi kandidati iz 74 držav, s čimer natečaj ponovno potrjuje svoj globalni doseg in pomen.

Letošnji finalisti, stari med 22 in 33 let, prihajajo iz Evrope, Azije in Združenih držav Amerike ter predstavljajo raznolik presek modnega razmišljanja. Med izbranimi so Darius Betschart (Francija), Steven Chevallier (Francija), Yi Ding (Kitajska), Jamie O’Grady (Velika Britanija), William Palmer (VB), Stan Peeters (Belgija), Chloë Reners (Belgija), Tidjane Talla (Francija), Anna Maria Vescovi (ZDA) in Wenji Wu (Kitajska). Vsi so prejeli nagrado ITS Excellence Award 10x10x10, ki vključuje nagrado v višini 10.000 evrov, desetdnevno kreativno rezidenco in desetmesečno razstavo del.

Sinoči so na sklepnem dogodku v razstavnem paviljonu na tržaškem nabrežju podelili še posamezne nagrade. Posebno omembo žirije je prejela belgijska oblikovalka Chloë Reners, ki je žirijo prepričala z jasno vizijo, premišljeno artikulacijo sodobne ženske perspektive in potencialom za vodilno vlogo v modni industriji. Nagrada ji prinaša tudi dolgoročno mentorsko podporo ter vključitev v mednarodno mrežo ustvarjalcev, povezanih s platformo ITS. Poleg osrednje nagrade sta bili podeljeni tudi posebni priznanji partnerjev. Nagrado skupine OTB Group, ki vključuje mentorski obisk in vpogled v delovanje modnega sistema, so prejeli vsi finalisti. Posebno nagrado podjetja EssilorLuxottica v sodelovanju z znamko Ray - Ban je prejel Steven Chevallier za projekt, ki skozi modo raziskuje družbeno angažirane teme identitete in vključevanja. Nagrado Nacionalne zbornice italijanske mode za trajnost in kreativnost je prejel Wenji Wu, medtem ko je nagrado fundacije Ferragamo za inovativno uporabo materialov in oblikovanja osvojil Jamie O’Grady. Fundacija Sozzani je nagradila Tidjana Talla za njegovo poglobljeno raziskovanje identitete in dediščine skozi sodobno modo.